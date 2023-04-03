«السياحة»: حفلة موسيقية صينية مصرية بالصوت والضوء في الأهرامات مساء اليوم

في إطار الجهود المبذولة لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الصين، تٌنظم مساء اليوم بمسرح الصوت والضوء بأهرامات الجيزة، وزارة السياحة والآثار المصرية، ووزارة الثقافة والسياحة الصينية وسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، الحفلة الموسيقية القومية الصينية المصرية، بمشاركة الأوركسترا الصينية القومية التقليدية.

وزير الثقافة والسياحة الصيني يزور مصر

وكشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، إن الأسبوع الجاري شهد قدوم وزير الثقافة والسياحة الصيني Hu Heping، إلى مصر في أول زيارة رسمية له خارج الصين منذ جائحة كورونا التي ضربت العالم أواخر عام 2019، كما شهد هذا الأسبوع أيضا وصول نحو 22 من منظمي الرحلات الصينيين إلى مصر ضمن زيارة تعريفية للمناطق السياحية المصرية، لافتا إلى أن تلك الزيارات تأتي في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار لجذب أكبر عدد من السياح الصينين لزيارة مصر.

السوق الصينية من الأسواق السياحية الواعدة

وأضاف المصدر لـ «الوطن»، أن السوق الصينية من الأسواق الواعدة التي تستهدف وزارة السياحة والآثار زيادة أعداد الوافدين منه لمصر هذا العام، لافتا إلى أن عدد السياح الصينيين الذين زاروا مصر خلال عام 2019 بلغ نحو 220 ألف سائح، مشيرا إلى أن المقصد السياحي المصري قادر على جذب ضعف هذا العدد خلال العام الجاري.

وأوضح المصدر أن زيارة وزير الثقافة والسياحة الصيني إلى مصر تستمر من يوم 1 إلى يوم 4 إبريل الجاري، موضحا أن برنامج زيارة الوزير الصيني في مصر يشتمل على عدد من الفعاليات منها المشاركة في ورشة عمل مهنية بين عدد من شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية والصينية ومنظمي الرحلات الصينين والتي تأتى لبحث سبل زيادة التبادل السياحي بين البلدين.