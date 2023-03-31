«السياحة»: مصر تمتلك 213 ألف غرفة فندقية موزعة على 1210 فنادق

قال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن مصر تمتلك حاليا نحو 213 ألف غرفة فندقية موزعة على 1210 منشآت فندقية، لافتا إلى أن هناك آلاف الغرف الفندقية تحت الإنشاء حاليا وستدخل الخدمة قريبا، موضحا أنه في حال قيام أي من الفنادق تحت الإنشاء بالتقدم بطلب للحصول على الترخيص السياحي فإن لجان الوزارة تتوجه إليها لمراجعة كافة الاشتراطات الخاصة بالترخيص السياحي.

نصف فنادق مصر ستكون صديقة للبيئة بنهاية العام الجاري

وأضاف لـ«الوطن»، أنه في ظل توجه وزارة السياحة والآثار نحو تحول كافة المنشآت الفندقية والسياحية نحو السياحة الخضراء الصديقة للبيئة، فإنه بنهاية هذا العام ستكون 50% من الفنادق السياحية التي تمتلكها مصر قد حصلت على شهادة "النجمة الخضراء" صديقة البيئة، موضحا أن نسب الفنادق الحاصلة على تلك الشهادة حاليا يبلغ 37% من إجمالي المنشآت الفندقية بمصر.

تنفيذ اشتراطات الحصول على شهادة النجمة الخضراء

وتابع: «الأشهر الحالية تشهد قيام العديد من المنشآت الفندقية بالمدن السياحية كالغردقة والقاهرة والجيزة والأقصر وأسوان بتنفيذ كافة الاشتراطات والمعايير التي تكفل لها الحصول على شهادة النجمة الخضراء صديقة البيئة».

يشار إلى أن كافة المنشآت الفندقية والسياحية الموجودة بمدينة شرم الشيخ قد تحولت إلى منشآت صديقة للبيئة.