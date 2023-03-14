تمديد الاتفاق الروسي يهبط بأسعار القمح إلى أدنى مستوى خلال 20 شهرا

تراجعت العقود الآجلة للقمح في الولايات المتحدة إلى 6.8 دولار للبوشل «27 كيلو»، لتحوم بالقرب من أدنى مستوى لها في 20 شهرًا عند 6.65 دولار الذي لمسه في 9 مارس، وسط توقعات بإمدادات قوية، بحسب ما نقلته «تريدينج إيكونوميكس».

وقالت روسيا، إنها لا تعترض على تمديد اتفاق الحبوب الذي يضع ممرًا تجاريًا آمنًا لصادرات الحبوب من مواني أوكرانيا على البحر الأسود.

ودعم القرار الروسي الأخبار الآمال بأن الإمداد الثابت للقمح سيستمر من أحد أكبر المصدرين في العالم بعد الموعد النهائي المحدد في 18 مارس، حيث أفادت أوكرانيا بأن حصاد القمح الشتوي أقوى مما كان متوقعًا في السابق.

في غضون ذلك، أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية أن الإنتاج من كبار المنتجين في العالم سيزداد.

توقعات بوصول مبيعات روسيا من القمح إلى 60 مليون طن

ومن المتوقع أن تبيع روسيا، وهي أكبر دولة مصدرة للقمح، ما يصل إلى 60 مليون طن من القمح في الأسواق الخارجية في عام التسويق الحالي، وفقًا لخطاب الرئيس بوتين أمام الجمعية الفيدرالية في البلاد.

وتتاح العقود الآجلة للقمح للتداول في مجلس شيكاغو للتجارة «CBOT» ويورونكست، ومجلس مدينة كانساس للتجارة وبورصة مينيابوليس للحبوب.

وتضم قائمة أكبر منتجي القمح كل من الصين والهند وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا.

وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح تليها الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وأوكرانيا وأستراليا والأرجنتين، وشكلت أوكرانيا وروسيا ما يقرب من 30% من صادرات القمح العالمية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.