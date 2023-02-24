«شعبة المواد الغذائية»: كرتونة رمضان هذا العام تبدأ من 200 جنيه

قال يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الزيت تشهد حالة من التذبذب خلال الفترة الحالية، ويبلغ سعر زجاجة الزيت 43 جنيها للزجاجة الـ 700 مللي، بينما ويبلغ سعر زجاجة الزيت الـ 750 مللي حوالي 50 جنيها.

اقتراب شهر رمضان المبارك أحدث انتعاشة في المبيعات

وأوضح كاسب، في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، أن اقتراب شهر رمضان المبارك أحدث انتعاشة في المبيعات، حيث تزايدت أحجام الطلبات بشكل كبير خلال الفترة الحالية، لأن المواطنين يشترون احتياجاتهم، بالاضافة لإعداد شنط رمضان.

أسعار أهلا رمضان

وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية إلى أن أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان أقل بكثير من نظيرها في المحال التجارية الأخرى، حيث إن زجاجة الزيت تباع في معارض «أهلا رمضان» بسعر 35 جنيها، ما يعني أن هناك فارقا حوالي 8 جنيهات في الزجاجة الواحدة.

وبين كاسب، أن وجود زيت التيرو الروسي بالسوق المصرية من شأنه تخفيض الأسعار، ولكنه لم ينتشر بشكل كبير حتى الآن بالأسواق، موضحاً أن مع انتشاره سيزداد حجم الطلب عليه لأن المواطن أصبح يلجأ للبديل الأرخص سعراً، كما أن جودة الزيت الروسي لا تختلف عن المصري، لأن مصر تستورد حوالي 95 % من احتياجاتها.

وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أن سعر كرتونة رمضان هذا العام يبدأ من 200 جنيه، وتحتوي على أهم السلع الأساسية كالسكر والمكرونة والأرز والزيت والسمنة والملح، لافتا إلى أنه من المتوقع انخفاض الأسعار مع دخول الصيف، خاصة مع وجود الزيت الروسي.