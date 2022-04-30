أماكن الفسح والخروجات في العيد بالغردقة.. شواطئ ورحلات وسفاري

تتبقى ساعات قليلة على انتهاء شهر رمضان الكريم، واستقبال عيد الفطر المبارك، حيث يتوافد الآلاف من المواطنين على مدينة الغردقة، لقضاء إجازة العيد، ويبحث الكثيرون عبر محرك البحث «جوجل»، عن أماكن الفسح والخروجات في العيد بمدينة الغردقة السياحية.

أماكن الفسح والخروجات في الغردقة

وتنشر «الوطن» عبر موقعها، أماكن الفسح والخروجات في الغردقة خلال أيام عيد الفطر، حيث تمتلك الغردقة ما يقرب من 200 فندق ومنتجع سياحي، بين ثلاثة وأربعة وخمسة نجوم، تمتد عبر الطريق الساحلي بطول 40 كيلومتراً، على طول الساحل، بدايةً من منتجعات «الجونة» ومنطقة «هاواي» شمالاً، حتى مناطق «سهل حشيش» و«مكادي بيتش» جنوباً، بالإضافة إلى عشرات الشاليهات والشواطئ العامة، وأماكن الفسح والخروجات والمماشي السياحية.

رحلات بحرية وغطس وسفاري

لهواة السباحة والاستمتاع بأجواء البحر الأحمر، يمكنهم الاستمتاع بقضاء إجازة عيد الفطر المبارك في مدينة الغردقة بالقيام برحلة بحرية إلى جزر «الجفتون» و«أورنج»، وممارسة السنوركل والغطس، وموعد قيام الرحلة في الساعة الثامنة صباحاً، والعودة في الساعة الرابعة مساءً.

وبالنسبة لهواة المغامرة، يمكنهم الاستمتاع برحلة سفاري في صحاري الغردقة، وركوب «البيتش باجي»، أو سيارات الجيب الدفع الرباعي، والسير في المرتفعات الجبلية، والاستمتاع برؤية غروب الشمس ،وموعد قيام الرحلة الساعة الثانية مساءً، والعودة الساعة السابعة بعد غروب الشمس.

شواطئ عامة ومارينا يخوت ومماشي سياحية

وتمتلك الغردقة 4 شواطئ عامة، وعشرات الشواطئ الخاصة، بالإضافة إلى مارينا عالمية لليخوت، تنتشر بها الكافيهات والمطاعم السياحية، والممشى السياحي المفتوح جنوباً، وممشى «النصر»، وسط الغردقة، وممشى كورنيش «مريت»، بالإضافة إلى متحف الغردقة المائي، ومتحف الآثار، وعدد من المعالم السياحية.