التصريح بدفن شخص لقي مصرعه في حريق شقة بشبين القناطر

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن شخص لقي مصرعه في حريق اندلع في شقته بشبين القناطر، حيث جرى السيطرة على الحريق، وقررت الجهات المعنية طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه.

مصرع شخص في حريق بشبين القناطر في القليوبية

ولقي شخص مصرعه فى حريق نشب في شقته بمدينة شبين القناطر، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وحُرر محضر بالواقعة، وقررت جهات التحقيق التحفظ على الجثة والتصريح بدفنها، وطلب تقرير الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وانتداب الأدلة الجنائية لفحص الحريق.

تفاصيل حريق شقة بشبين القناطر

وتلقى المقدم أمير الكومي، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من الأهالي، بوقوع حريق في شقة بمنطقة عزبة الوكلاء بدائرة المركز ووجود جثة.

وانتقل اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية وسيارات الإطفاء، وتم السيطرة على النيران دون أن تمتد إلى المنازل المجاورة، وأسفر الحريق عن مصرع شخص يدعى «م ا م»، 45 سنة، نتيجة الاختناق من الدخان، ورجحت الأجهزة الأمنية أن سبب الحريق هو ماس كهربائى كما تبين أن المتوفى كان يقيم بمفرده فى الشقة.