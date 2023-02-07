ندب المعمل الجنائي لفحص حريق وتقدير خسائر مصنع بالخانكة في القليوبية

أمرت جهات التحقيق في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بندب المعمل الجنائي لفحص حريق شب في مصنع بمنطقة العكرشة في الخانكة، وطلبت الجهات تحريات المباحث وتشكيل لجنة لفحص تراخيص المصنع وتقدير الخسائر.

السيطرة علي حريق مصنع الخانكة

وكانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، قد تمكنت من السيطرة على حريق شب فى مصنع قطن بمنطقة العكرشة أبوزعبل بمدينة الخانكة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق داخل مصنع قطن بمنطقة العكرشة أبوزعبل بمدينة الخانكة، دون وقوع أي خسائر

الدفع بـ6 سيارات للسيطرة علي حريق مصنع الخانكة

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، بإشراف العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية، على الفور، وجرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.