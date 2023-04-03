«أوقاف الأقصر» تفتتح 5 مساجد في شهر مارس

أعلنت مديرية أوقاف الأقصر، بقيادة الشيخ سيد عبد الدايم، وكيل الوزارة، حصاد الأنشطة الدعوية والإدارية بمديرية أوقاف الأقصر خلال شهر مارس 2023، في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأوضحت المديرية، أن حصاد القطاع الديني تمثل في اعتماد الأسبوع الثقافي السابع بأوقاف الأقصر، عقد عدد 4 ندوات ضمن الأسبوع الثقافي السابع بالمديرية، عقد عدد 116 درسا من الدروس المنهجية، عقد عدد 1284 جلسة بمساجد البرنامج التثقيفي للطفل، عقد عدد 5 محاضرات تثقيفية بالاشتراك مع قصر الثقافة، عقد عدد 116 درس من دروس برنامج المنبر الثابت المشترك بين الأزهر والأوقاف، اعتماد عدد 2 خطيب مكافاه للعمل بأوقاف الأقصر، عقد عدد 20 جلسة مجلس اقراء بمساجد المديرية، تنظيم حملة مكبرة لتعقيم المساجد للمرة الثانية لاستقبال شهر رمضان المعظم، اعتماد عدد 11 مسجدا لعقد فعاليات برنامج المنبر الثابت بها، اعتماد عدد 90 مسجد من المساجد الكبري بالمديرية لعقد فعاليات دروس النشء بها، اعتماد عدد 100مسجد من المساجد الكبري بالمديرية لعقد فعاليات دروس السيدات بها، إعلان خطة المديريه للمنافذ التي تباع فيها صكوك الإطعام وعددها 11 منفذا لعام 2023، إعلان خطة المديرية لعقد فعاليات محاضرات بالاشتراك مع قصر ثقافة الأقصر خلال شهر رمضان، اعلان خطة المديرية للأنشطة الدعوية بها خلال شهر رمضان المبارك، إعلان خطة المديرية لعقد فعاليات محاضرات بالاشتراك مع مديرية الشباب والرياضة خلال شهر رمضان، صدور عدد 2 قرار ضم دعوي وذلك لمسجد الشهيدين بالشغب بإسنا ومسجد مجمع عبدالعزيز برسي باصفون باسنا.

أما في قطاع فرش المساجد فنجحت المديرية في فرش مسجد الشيخ سعيد بالمريس بالطود بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 200 متر، فرش مسجد النور بالزنيقة بأصفون بإسنا بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 194 مترا، فرش مسجد العتيق بالطراخين بالطود بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 250 مترا، فرش مسجد أبو رجب بالقرنة بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 255 مترا، فرش مسجد الرحمن بالهنادي بإسنا بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 146 مترا.

36 إخطار عقاب

وفي مجال المتابعة والتقويم، فقد أصدرت المديرية عدد 36 إخطار عقاب لبعض العاملين بالمديرية، عقد عدد11 اجتماعا على مستوى المديرية وذلك لمتابعه الأعمال الإدارية، والأنشطة الدعوية.

في مجال رعاية العاملين والتقييم، أصدرت عدد 3 بطاقات رعاية صحية لبعض العاملين بالمديرية، إصدار عدد 19 قرار إحالة للتقاعد لبعض العاملين بالمديرية، منح قرض حسن لعدد 11 موظفا بالمديرية، وفي القطاع الهندسي ونسب التنفيذ بالعمليات الجارية، فقد نجحت المديرية في صيانة وترميم مسجد الرحمن بقرية الحبيل بمركز ومدينة البياضية بنسبة إنجاز بلغت 100%، مسجد أبو سلام بأرمنت الحيط بمركز ومدينة أرمنت بنسبة انجاز بلغت 55 % وم زال العمل فيه جاريا، وفي مجال المسابقات، جرى عقد مسابقتين تقدم لها عدد 52 متسابقا، وفي التدريب جرى عقد دورة فقه الصيام بالمديرية بحضور عدد 100 إمام.

في مجال افتتاحات المساجد، فقد افتتحت مساجد العبادين بقامولا بالقرنة، والتقوي بالطود البلد بالطود، والشيخ موسيى بالأقالتة بالقرنة، وأبوبكر الصديق بالرياينة بأرمنت، والسلام بقرية ابوقليعي بأرمنت.

صكوك اللحوم في الأقصر

في مجال البر والخيرات وخدمة المجتمع، فقد أهدت المديرية، محافظة الأقصر ممثلة في مديرية التضامن الاجتماعي، عدد 2 طن لحوم من مشروع لحوم صكوك الأضاحي والإطعام لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولي بالرعاية، بالإضافة إلي إهداء 30000 سلة غذائية لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولي بالرعاية.