«أوقاف الأقصر» تنفي إغلاق مسجد بسبب إمامة طفل للمصلين: جائزة بشروط

قال الشيخ سيد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إن المسجد الذي ظهر فيه طفل يؤم المصلين في صلاة التراويح بنجع المهيدات بقرية العديسات جنوب الأقصر، ليس تابعا للأوقاف، بل زاوية أسفل عمارة سكنية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر من خلاله طفل يدعى أحمد محمود آدم، 9 سنوات، وهو يؤم المصلين في صلاة التراويح.

إمامة الطفل جائزة بشروط

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، في تصريح لـ«الوطن»، أنه تجوز إمامة الصبي للصلاة بشرط أن تتوافر فيه بعض الشروط، منها أن يعرف شروط الصلاة، وفقه حال الكمال، وأن يعرف ماذا تعني أركان الصلاة، وفقه الاستخلاف في الصلاة وسجود السهو والمفارقة والفتح، وتساءل «هل يعرف صبى صغير كل هذا؟».

وأشار «عبدالدايم»، إلى أنه لا صحة لما أشيع من غلق مسجد الرحمن بقرية المهيدات بالأقصر، لأنه ليس تابعا للأوقاف في الأساس، كما أن غلق المساجد شيء ليس بالهين، وقال «نبهنا على الأهالي هناك بعدم جواز ذلك، فمن مشاهدتي لمقطع الفيديو الذي يؤم الطفل فيه المصلين، لاحظت أن قراءته للقرآن ضعيفة، لكنه يتمتع بصوت حسن، وأظن أن من صور الفيديو كان قاصدا بيه الشو والتريند لا أكثر».

مبادرة «اكتشاف»

ولفت وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر إلى أنه ينصح الطفل وذويه بالاشتراك والتقديم في مبادرة «اكتشاف» التي أطلقتها وزارة الأوقاف، والمعنية بالكشف عن المواهب من البراعم الصغيرة ذوي الأصوات الجميلة بالقرآن، من خلال إجراء الإختبارات اللازمة من خلال مبادرة إكتشاف للأطفال والشباب تهتم بالتأهيل جيدا من خلال برامج مدروسة ومعدة بعناية لهم من قبل وزارة الأوقاف حتى يتم تأهيلهم التأهيل الجيد وإعدادهم داعيا كل من يجد في نفسه الموهبة والصوت الحسن من الأطفال والشباب أن يتقدم ويشارك فيها.