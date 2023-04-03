دورات مجانية لتدريب شباب الأقصر على 3 مهن.. رابط التسجيل والشروط

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم، عن بدء دورات تدريبية مجانية جديدة للتدريب على مهن التفصيل والحياكة، والطاقة الشمسية والحاسب الآلي، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، للشباب الراغب في الحصول على فرصة تدريبية بمحافظة الأقصر، وذلك بمركز التدريب المهني بالطود التابع للمديرية، ضمن خطتها للتدريب المهني للعام الجاري وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب ملائمة لمتطلبات سوق العمل بالمحافظات ، وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقة بعد الانتهاء من التدريب او مساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة .

الإعلان عن بدء التدريب المهني

وبحسب البيان تلقت الوزارة تقريراً من هشام عبدالله مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر أوضح فيه أنه تم الاعلان عن بدء التدريب المهني على المهم المشار إليها، والتي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة، للشباب من الجنسين بمركز التدريب المهني الثابت بالطود، وتسهيلا على الشباب يمكن لأي راغب في الحصول على تلك الفرص المجانية الدخول على الرابط الآتي للتسجيل:

رابط التسجيل للمشاركة في الدورة

https://chat.whatsapp.com/DpweYJSrSym4N7IgsOLD9j

وأكد مدير المديرية توفير كافة الإمكانيات العملية والتدريبية بما يفيد في تخريج متدربين مهرة لدخول سوق العمل ليس فقط بمهن مطلوبة في سوق العمل الداخلى فقط بل شباب مهرة في تلك المهن سواء في الداخل أو الخارج، أو مجال ريادة الأعمال لمن يرغب في إقامة مشروع مصغر وذلك من ضمن رؤية مصر 2030 نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.