حنان مطاوع: والدتي بتخاف الناس تكرهني بسبب أدوار الشر.. وعبلة كامل «أيقونة»

حلت الفنانة حنان مطاوع، ضيفة على برنامج «نجوم رمضان أقربلك» مع إنجي علي، اليوم، على نجوم إف إم، للحديث عن آخر أعمالها في موسم دراما رمضان 2023.

وقالت حنان مطاوع عن مسلسلها «وعود سخية»: «أنا دائما أقول إن عليّ الاجتهاد وأن أبدع وأكون صادقة، والنجاح أحد أسرار الله وباب يفتحه لمن يشاء، أنا في النهاية مسؤولة عن شغلي واجتهادي».

وأضافت: «طبعا زعلت إن مسلسل (وعود سخية) لم يكن له دعاية وأفيشات في الشوارع، وكلمني الأستاذ ممدوح شاهين المنتج عن الدور وقررت تقديمه لأن الشخصية لا تشبهني، وأنا طوال الوقت أطور إمكانياتي وأحصل على ورش تمثيل لتقديم أدوار مختلفة».

وتابعت: «طلعت طاقة كبيرة في دور (سخية)، وكل طاقم العمل كان رائعا وارتبطت بهم كلهم».

حنان مطاوع: والدتي بتخاف الناس تكرهني بسبب أدوار الشر

وعن رأي والدتها الفنانة سهير المرشدي، في العمل، قالت: «والدتي في أول 3 حلقات أحبتني جدا، ولكن بعد الحلقة الخامسة كانت قلقة بسبب شراستي في التعامل، وهي تخاف أن يكرهني الجمهور بسبب هذه الأدوار».

حنان مطاوع: الفنانة عبلة كامل أيقونة ونجمة شديدة البريق

وتحدثت حنان مطاوع عن الفنانة الكبيرة عبلة كامل، قائلة إنّها عملت معها سابقا في «حديث الصباح والمساء»: «هي أيقونة ونجمة بعيدة المنال شديدة البريق، حقيقية طبيعية شبه الناس ومنهم، متطورة في الأداء ومذاكرة أدوارها وتطلعه على الشاشة وكأنها تجلس بجانبك».