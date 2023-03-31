مسلسل سره الباتع الحلقة 10.. حنان مطاوع تدافع عن أحمد السعدني

ينتظر متابعو مسلسل سره الباتع الحلقة 10بعد الأحداث المثيرة التي كشفت عنها الحلقة التاسعة بدءا من إقامة المشنقة لمحاكمة حامد المتهم في قتل 3 جنود فرنسيين، وصولا لدفاع العالم الفرنسي كليمان عنه، ختاما بدفاع صافية عن حبيبها حامد ومعها أهالي القرية.

مسلسل سره الباتع الحلقة 10

وبدأت الحلقة التاسعة من سره الباتع بحامد وهو في المحكمة والمشنقة مقامه استعداد لإعدامه بعد المحاكمة، ودافع العالم الفنرسي كليمان عن حامد ولكن أثناء المحاكمة تدخالت صافية للدفاع عن حبيبها، وسوف يكشف مسلسل سره الباتع الحلقة 10 عن بقية الأحداث.

وينتظر خلال مسلسل سره الباتع الحلقة 10 الكشف عن مصير أهالي قرية حامد بعد تحركهم على إثر كلمات حنان مطاوع التي تجسد دور صافية حبيبة حامد وهي تقول: إن المصريين نجحوا فى طرد كل الغزاة الذين حاولوا دخول البلد وأنه ليس من العدل أن تقام المشنقة قبل محاكمة حامد فهذا ليس من العدل الذين يطالبون به.

أحداث من سره الباتع

وهاجم أهالي القرية الجنود الفرنسيين بناء على كلام صافية الذي أشعل الحماسة فيهم ، وقاموا بطردهم من القرية وإنقاذ حامد من الإعدام، ومسلسل سره الباتع الحلقة 10 سوف يكشف عن باقي الأحداث.