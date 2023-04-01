الحد الأقصى لزيادة المعاشات 2023.. استعلم عن بياناتك والقيمة المستحقة

بدأت اليوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة، والحد الأقصى لزيادة المعاشات 2023 يبلغ 1635 جنيهًا، والصرف يكون متاحًا من ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة فوري، ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

وأشارت هيئة التأمينات الاجتماعية إلى أنَّ الحد الأقصى لزيادة المعاشات 2023 سيكون 1635 جنيهًا، والحد الأدنى لزيادة المعاش 170 جنيهًا، وعدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه عن شهور أبريل ومايو ويونيه، وذلك في إطار خطة الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والاهتمام بأصحاب المعاشات.

قيمة زيادة المعاشات

كما أتاحت التأمينات الاجتماعية الاستعلام عن قيمة زيادة المعاش من خلال موقعها الإلكتروني في إطار التسهيل على المستفيدين، مشيرة إلى أنَّه يمكن الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، والاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، ومعرفة البيانات الأساسية لملف المعاش.

خدمات التأمينات الاجتماعية

ووفرت هيئة التأمينات الاجتماعية عدة خدمات لأصحاب المعاشات، منها الاستعلام عن الرقم التأميني، الاستعلام عن آخر مدة تأمينية، الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي، الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي، الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه، الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج، الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج، الاستعلام عن بيانات مركبة أو أكثر للمالك، والاستعلام عن رصيد حساب.