طرق تقديم شكاوى المعاشات والاستفسار عن بطاقات الصرف.. اعرف التفاصيل

تزامنا مع استمرار صرف معاشات شهر أبريل 2023 لليوم الثاني على التوالي لنحو 11 مليون مواطن، شددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن هناك عدة طرق لتقديم شكاوى المعاشات أو الاستفسار عن بطاقات الصرف.

وأوضحت الهيئة، أنه في حال وجود أي شكوى يمكن للشخص الشاكي، كتابة شكوى وإرسالها للهيئة من خلال أي مكتب بريد، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن للهيئة القومية للتأمينات «16217»، كما يمكن تقديم الشكوى من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، كما تم إتاحة الاستفسار عن أي بطاقة خاصة بالمعاشات من خلال الاتصال بالرقم «19680».

يجوز لصاحب المعاش الأرمل أن يجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته

ولفتت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على موقعها الرسمي، إلى أنه يجوز لصاحب المعاش الأرمل أن يجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

خصم 1% من قيمة المعاش لصالح التأمين الصحي

وأشارت التأمينات، إلى أنه يمكن لصاحب المعاش أن ينتفع بخدمات التأمين الصحي إذا أبدى الرغبة بالانتفاع بتأمين المرض في تاريخ تقديم طلب الصرف مقابل خصم 1% من قيمة المعاش لصالح التأمين الصحي.