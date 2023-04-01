الحد الأدنى لزيادة المعاشات 2023.. بدء الصرف لـ 11 مليون مواطن اليوم

مع بدء صرف المعاشات اليوم السبت، بالزيادة الجديدة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حددت هيئة التأمينات الإجتماعية الحد الأدنى لزيادة المعاشات 2023، وذلك في إطار القرارات التي اتخذتها الدولة للتخفيف عن المواطنين والتبكير في صرف زيادة المعاشات.

الحد الأدنى لزيادة المعاشات

وحول الحد الأدنى لزيادة المعاشات 2023 بنسبة 15%، فجرى تحديده بـ 170 جنيها، ويستفيد من زيادة المعاشات 11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وتبلغ تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه عن شهور أبريل ومايو ويونيو.

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

وحظي أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية شهرية بمبلغ 300 جنيه، جرى صرفها مع معاش شهر نوفمبر الماضي، بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه.

من جانبها، أشادت وزارة التضامن الاجتماعي، بقرار القيادة السياسية بالحد الأدنى لزيادة المعاشات 2023، وأيضا الحد الأقصى، وأيضا قرار زيادة مبلغ الدعم النقدي تكافل وكرامة» بنسبة 25% بدءا من شهر أبريل الجاري، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر.