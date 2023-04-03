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12 يوما إجازة للطلاب والمعلمين في شهر أبريل 2023.. تعرف على التفاصيل

كتب:

أميرة فكري
02:48 م | الإثنين 03 أبريل 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

عدد أيام الإجازة للطلاب والمعلمين في شهر أبريل 2023، من أكثر التساؤلات التي تشغل بال أولياء الأمور والطلاب، تزامناً مع شهر رمضان كريم ووجود عدد من المناسبات في شهر أبريل «عيد الفطر المبارك وشم النسيم وعيد تحرير سيناء» بالإضافة الجمعة والسبت طوال الشهر.

12 يوما إجازة للطلاب والمعلمين في شهر أبريل 2023

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية 12 يوما إجازة للطلاب والمعلمين في شهر أبريل 2023 وفقاً للخريطة الزمنية للدراسية بالإضافة إلي أيام الجمعة والسبت وهي كالتالي:- 

- يوم الجمعة 7 أبريل 2023: إجازة أسبوعية لجميع المدارس.

 - يوم السبت 8 أبريل 2023: إجازة أسبوعية في مدارس بعض المحافظات التي تطبق إجازة السبت. 

-  يوم الجمعة 14 أبريل 2023: إجازة أسبوعية لجميع المدارس.

- يوم السبت 15 أبريل 2023: إجازة أسبوعية في مدارس بعض المحافظات التي تطبق إجازة السبت.

- يوم الإثنين 17 أبريل 2023: إجازة رسمية شم النسيم.

- يوم الخميس 20 أبريل 2023: إجازة وقفة عيد الفطر المبارك بحسب معهد الفلك.

- من يوم الجمعة 21 أبريل حتى الأحد 23 أبريل 2023 «إجازة عيد الفطر المبارك».

- يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023: إجازة عيد تحرير سيناء. 

- الجمعة 28 أبريل 2023: إجازة أسبوعية لجميع المدارس

السبت 29 أبريل 2023: إجازة أسبوعية لجميع المدارس. 

الدراسة في شهر أبريل 

ويعتبر شهر أبريل آخر شهر للدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023، قبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل، المقرر أن يبدأ يوم 6 مايو المقبل وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم. 

 

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