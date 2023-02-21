أعلى 4 شهادات ادخار ثلاثية من البنوك الحصول على عائد شهري

تقدم البنوك في السوق المصري مجموعة من الخدمات للعملاء ابرزها شهادات الادخار التى تعطى عائد شهري وربع سنوى وسنوي، وتكون هذه الشهادات اما مدتها سنة او اكثر حيت تثل الى 7 سنوات.

وترصد الوطن فى هذا التقرير اعلى 4 شهادات ثلاثية ثابتة بعائد شهر فى البنوك العاملة فى السوق المصري.

شهادة ثلاثية من بنك المشرق

وفقا لما اعلنه بنك المشرق، فإن البنك لديه لدية شهادة ثلاثية ثابته بعائد شهر، حيث تكون الفائدة 18.75% بدورية صفر شهرى وبفائدة ثابتة، على أن يكون الحد الادنى لربط الشهادة خمسة الاف جنيه، لمدة ثلاث سنوات حيث يتم إصدارها للأفراد.

شهادة اكسلنسى من بنك ابوظبى التجارى

يقدم بنك ابو ظبى التجاري شهادة اكسلنسى، حيث تصل الفائدة الى 18.5% بدورية صرف شهرية، وتصل مدة الشهادة ثلاث سنوات حبث قرر البنك ان يكون الحد الادني لربط الشهادة هو 100 الف جنيه، ويمكن استرداد الشهادة كاملة بعد مرور ستة اشهر من تاريخ الاصدار.

شهادة أليكس ستار من بنك الإسكندرية

يقدم بنك الإسكندرية شهادة أليكس ستارو هي بفائدة تصل الى 18% لمدة ثلاث سنوات بدورية صرف شهرية بحد ادنى ادني لربط الشهادة 50 الف جنيه، حيث يمكن ربط الشهادة من خلال الانترنت البنكى او تطبيق الموبايل، حيث لا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور 6 اشهر من تاريخ شراء الشهادة.

الشهادة المتميزة من البنك الأهلي الكويتي

يقدم البنك الاهلى الكويتى شهادة متميزة بفائدة 18% حيث تكون دوية الصرف شهرية بفائدة ثابته، حيث اشترط البنك أن يكون الحد الادنى لربط الشهادة 500 الف جنيه، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة حتى 95% من قيمتها ويمكن استرداد الشهادة بعد مرور ستة اشهر من تاريخ الشراء.