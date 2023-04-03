اعرف مكسبك الشهري من شهادة CIB الجديدة.. 55 ألف جنيه حد أدنى

يهتم الكثير من عملاء البنوك، بكيفية الاستفادة من العائد على شهادات الادخار الجديدة التي طرحتها البنوك، ومن بين هذه البنوك، البنك التجاري الدولي CIB مصر، الذي طرح شهادة ادخار جديدة مدتها 3 سنوات بفائدة 22% ثابتة وبحد أدنى 3 ملايين جنيه لشراء الشهادة، كما يتطلع الكثير إلى معرفة مكسبك الشهري من شهادة CIB الجديدة

مكسبك الشهري من شهادة CIB الجديدة

وترصد «الوطن» في السطور التالية، قيمة المكسب أو الأرباح التي يمكن تحقيقها من خلال شهادة البنك التجاري الدولي CIB مصر الجديدة، ذات العائد 22%، مكسبك الشهري من شهادة CIB الجديدة.

قيمة الأرباح من استثمار 3 ملايين جنيه

عند استثمار مبلغ 3 ملايين جنيه، يمكنك معرفة مكسبك الشهري من شهادة CIB الجديدة ذات العائد 22%، يكون أمام مالك الشهادة فرصة للحصول على عائد 55 ألف جنيها شهريًا، وفي نهاية الثلاث سنوات يكون إجمالي الأرباح من الشهادة 1.980 مليون جنيه.

قيمة الأرباح من استثمار 4 ملايين جنيه

وفي حالة استثمار مبلغ 4 ملايين جنيه في شهادة البنك التجاري الدولي CIB الجديدة، ذات العائد 22%، فسيكون مكسبك الشهري من شهادة CIB الجديدة هو تحقيق أرباح 73 ألف جنيه شهريًا، بإجمالي أرباح 2.640 مليون جنيه في مدة الثلاث سنوات.