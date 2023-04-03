التفاصيل الكاملة لشهادة CIB الجديدة.. الحد الأدنى 3 ملايين

تتمثل التفاصيل الكاملة لشهادة CIB الجديدة، في عدد من النقاط التي تميزها كشهادة ادخارية من البنك التجاري الدولي CIB - مصر، من بين هذه الميمزات العائد المرتفع 22% ثابت لمدة ثلاث سنوات.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، التفاصيل الكاملة لشهادة CIB الجديدة، البنك التجاري الدولي CIB - مصر.

التفاصيل الكاملة لشهادة CIB الجديدة:

- مدة الشهادة: ثلاث سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 3 ملايين جنيه ومضاعفات 1000 جنيه.

- الفائدة على الشهادة: 22% ثابتة سنويًا.

- دورية صرف الفائدة على الشهادة: شهريًا.

- إمكانية الاستراداد الكلي أو الجزئي للشهادة بعد مررو فترة 6 أشهر من إصدار شهادة الادخار.

- إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بنسبة تصل إلى 95% من قيمة الشهادة.

وكان بنكا الأهلي المصري ومصر، قد طرح شهادتين بعائد 19% ثابتة و22% متناقصة، بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، ليصل السعرين إلى 18.25% و19.25%.