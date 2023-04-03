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التفاصيل الكاملة لشهادة CIB الجديدة.. الحد الأدنى 3 ملايين

كتب:

وليد عبد السلام
03:25 م | الإثنين 03 أبريل 2023
شهادة ادخار البنك التجاري الدولي

شهادة ادخار البنك التجاري الدولي

تتمثل التفاصيل الكاملة لشهادة CIB الجديدة، في عدد من النقاط التي تميزها كشهادة ادخارية من البنك التجاري الدولي CIB - مصر، من بين هذه الميمزات العائد المرتفع 22% ثابت لمدة ثلاث سنوات.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، التفاصيل الكاملة لشهادة CIB الجديدة، البنك التجاري الدولي CIB - مصر.

التفاصيل الكاملة لشهادة CIB الجديدة:

- مدة الشهادة: ثلاث سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 3 ملايين جنيه ومضاعفات 1000 جنيه.

- الفائدة على الشهادة: 22% ثابتة سنويًا. 

- دورية صرف الفائدة على الشهادة: شهريًا.

- إمكانية الاستراداد الكلي أو الجزئي للشهادة بعد مررو فترة 6 أشهر من إصدار شهادة الادخار.

- إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بنسبة تصل إلى 95% من قيمة الشهادة.

وكان بنكا الأهلي المصري ومصر، قد طرح شهادتين بعائد 19% ثابتة و22% متناقصة، بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، ليصل السعرين إلى 18.25% و19.25%.

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بقلم وليد عبد السلام