التفاصيل الكاملة لشهادة CIB الجديدة.. الحد الأدنى 3 ملايين
كتب:
وليد عبد السلام
03:25 م | الإثنين 03 أبريل 2023
شهادة ادخار البنك التجاري الدولي
تتمثل التفاصيل الكاملة لشهادة CIB الجديدة، في عدد من النقاط التي تميزها كشهادة ادخارية من البنك التجاري الدولي CIB - مصر، من بين هذه الميمزات العائد المرتفع 22% ثابت لمدة ثلاث سنوات.
وترصد «الوطن» في السطور التالية، التفاصيل الكاملة لشهادة CIB الجديدة، البنك التجاري الدولي CIB - مصر.
التفاصيل الكاملة لشهادة CIB الجديدة:
- مدة الشهادة: ثلاث سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 3 ملايين جنيه ومضاعفات 1000 جنيه.
- الفائدة على الشهادة: 22% ثابتة سنويًا.
- دورية صرف الفائدة على الشهادة: شهريًا.
- إمكانية الاستراداد الكلي أو الجزئي للشهادة بعد مررو فترة 6 أشهر من إصدار شهادة الادخار.
- إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بنسبة تصل إلى 95% من قيمة الشهادة.
وكان بنكا الأهلي المصري ومصر، قد طرح شهادتين بعائد 19% ثابتة و22% متناقصة، بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، ليصل السعرين إلى 18.25% و19.25%.