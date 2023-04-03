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«إستونيا»: بعض الحلفاء يطالبون أوكرانيا بتسوية سياسية حال عدم شنها هجوما مضادا

كتب:

أسماء العيسوي
04:45 م | الإثنين 03 أبريل 2023
وزير خارجية إستونيا

وزير خارجية إستونيا

قال وزير خارجية إستونيا أورماس رينسلو، إن بعض الحلفاء يطالبون أوكرانيا بتسوية سياسية إذا لم تشن هجوما مضادا، بحسب ما أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل. 

إستونيا: نقترح مد أوكرانيا بأسلحة نووية حال عدم انضمامها لحلف «الناتو» 

وفي وقت سابق، اقترح وزير خارجية إستونيا، مد أوكرانيا بأسلحة نووية، إذا لم تنضم إلى حلف «الناتو»، في اعتقاده أن هذا الأمر بات صعبا بسبب تصاعد الأزمة الأوكرانية. 

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بقلم أسماء العيسوي