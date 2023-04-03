خبير سياحي: افتتاح المتحف الكبير يجذب أعدادا جيدة من السياح لزيارة مصر

قال الخبير السياحي هاني أسامة، إن المقصد السياحي المصرى يحظى بطلب كبير من السياح على زيارته خلال فصل الشتاء وبخاصة من الأوربيين، وذلك نظرا لاعتدال درجات الحرارة بها خلال هذا الفصل، في الوقت الذي تشهد فيه غالبية الدول الأوربية درجات حرارة تحت الصفر.

السياحة الاستشفائية

وأضاف في بيان اليوم، أنه من الممكن أن تستغل مصر المقومات الطبيعية التي حباها الله بها من مناخ وطبيعة في الترويج لنمط السياحة الاستشفائية، لا سيما خلال فصل الشتاء، موضحا أن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر من مختلف دول العالم خلال الموسم السياحي الشتوي الجاري كانت جيدة.

وأشار إلى أن المنتج السياحي المصري يتميز بتنوع أنماطه السياحية وهو ما يجعله قادرا على جذب شرائح عديدة من السياح الأجانب على اختلاف رغباتهم، موضحا أن السعر الجيد وغير المبالغ فيه لبرنامج زيارة مصر يعتبر من عوامل الترويج للمقصد السياحي المصري.

افتتاح المتحف المصرى الكبير

وأوضح أن افتتاح المتحف المصرى الكبير خلال الشهور المقبلة سيكون حدثا مهما يجب على وزارة السياحة والآثار الاستفادة منه من خلال خطط تسويقية وترويجية تهدف إلى جذب أكبر عدد من السياح لزيارة مصر خلال فترة افتتاح المتحف، مشيرا إلى أن الاكتشافات الأثرية التي يتم الإعلان عليها بين الحين والآخر ساهمت بشكل كبير في زيادة أعداد السياح الوافدين لزيارة المناطق الأثرية والثقافية.