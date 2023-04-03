تفاصيل ترشيد الكهرباء في سوهاج بنسبة 75%.. إغلاق الإنارة بعد ساعات العمل

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج، تفعيل ترشيد الكهرباء وتخفيض نسبة 75% من الإنارة، في مباني مديريات التعليم والأوقاف والصحة والكهرباء، والسنترال، والمياه، وذلك طوال ساعات العمل الرسمية.

إغلاق الإنارة عقب ساعات العمل

وقال أحمد البدري، رئيس مركز ومدينة ساقلتة، في بيان له، إنه سيتم الالتزام الكامل بغلق الانارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، مستثنيا من ذلك مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل غرف العمليات وإدارة الأزمات.

خطة ترشيد الإنارة بنسبة 75%

كما وضعت الوحدة خطة ترشيد الإنارة بالطرق العامة للمدينة وتخفيض نسبة الإنارة بها بنسبة 75 % وكذلك طرق القرى التابعة للمركز من بينها سفلاق والجلاوية والحاجر.

خطة ترشيد الكهرباء

يأتي الاجتماع بالوحدة المحلية لمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج في إطار خطة الدولة لترشيد الكهرباء في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح حكومية وهيئات عامة، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العامة.