مسلسل علاقة مشروعة يتصدر مؤشرات البحث على جوجل بعد الحلقة 11

تصدر مسلسل علاقة مشروعة مؤشرات البحث جوجل وذلك بعد عرض الحلقة 11 من أحداث العمل وينتظر الجمهور مصير عمرو والذي يجسد شخصيته النجم ياسر جلال وبثينة التي تجسد شخصيتها مي عمر.

تصدر مسلسل علاقة مشروعة التريند

وكان قد تصدر النجم ياسر جلال، التريند على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وأيضا تصدر مؤشرات البحث على موقع جوجل بمسلسل علاقة مشروعة، وذلك بعد الحلقة السادسة من العمل.

وحقق فيديو طلب مي عمر «بثينة» من «عمرو» والذي يجسد دوره النجم ياسر جلال مليون مشاهدة علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكان قد تفاعل الجمهور مع النجم ياسر جلال، بعد عرض من مسلسله الجديد علاقة مشروعة الذي يقدمه عبر شاشات شبكة تليفزيون الحياة وقناة دي إم سي.

تفاصيل مسلسل علاقة مشروعة

تدور قصة مسلسل علاقة مشروعة في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا «داليا مصطفى»، ولديه أبناء في مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التي تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

المسلسل بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي.