حبس المتهم بقتل شاب في بنها بعد تسليم نفسه لأجهزة الأمن

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بقتل شاب في منطقة الحرس الوطني ببنها بعدما قام بتسليم نفسه لأجهزة الشرطة عقب هروبه بعد ارتكاب الجريمة، وصرحت النيابة بدفن جثة القتيل وطلب تحريات المباحث.

المتهم بقتل شاب بنها يسلم نفسه

وكان المتهم بقتل شاب عمره 17 عاما في منطقة الحرس الوطني بمدينة بنها في محافظة القليوبية قام بتسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية بالقليوبية للتحقيق معه، وتحرر محضر بالضبط وتولت الأجهزة المختصة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تفاصيل مقتل شاب ببنها

وشهدت منطقة الحرس الوطني بمدينة بنها واقعة مقتل شاب 17 عاما، على يد مسجل خطر، وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة.

تلقى مأمور قسم أول بنها بلاغا بمقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما في مشاجرة بدائرة القسم، وتم إخطار مديرية أمن القليوبية، فانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة لشاب يدعى «ع . ا» يبلغ 17 عاما، مصاب بطلق ناري بالرأس، وتوصلت التحريات الى أن المتهم يدعى «س. ا» مسجل خطر أطلق الرصاص على المجني عليه وتوفي متأثرا بإصابته وفر المتهم هاربا.

وتم نقل جثة المجني عليه للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة، وسلم المتهم نفسه إلى أجهزة الأمن بالقليوبية، وبعرضه على جهات التحقيق جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتقرر حبسه.

عقوبة المتهم بالقتل

ويواجه المتهم عقوبة الإعدام وفق قانون العقوبات، حيث أوضح عماد قزامل، محام، لـ«الوطن»، أن الجريمة وفق المعلومات والتحقيقات الجارية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخفف العقوبة في حالة ثبوت أنها ضرب أفضى إلى موت بجانب عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص.