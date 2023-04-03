إصابة 5 أشخاص إثر تصادم سيارة و«توك توك» في دشنا بقنا

أصيب 5 أشخاص، اليوم الاثنين، إثر حادث تصادم سيارة نقل مع «توك توك» في قرية أبومناع قبلي مركز دشنا شمال محافظة قنا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.

تصادم سيارة وتوك توك في دشنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف وجود حادث تصادم سيارة نقل مع «توك توك» في أبومناع قبلي بمركز دشنا، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص.

أسماء مصابي حادث قنا اليوم

وبحسب بيان مرفق إسعاف قنا، تبين إصابة كلًا من مصطفى أحمد مطاوع، 22 عاما، اشتباه کسر بالذراع الأيسر، وجمال أبوضيف فارس، 66 عامًا، مصاب بجروح بالوجه مع اشتباه ارتجاج، وصابر عبدالله تهامي، 45 عامًا، كسر بالساق الأيسر، كما أصيب آخران ويجري نقلهما للمستشفى.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، والأجهزة الأمنية، ويجري نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.