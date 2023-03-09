وظائف حكومية ينتهي التقديم لها في شهر مارس 2023.. اعرفها بالتفصيل

حددت بوابة الوظائف الحكومية، عدداً من الوظائف الخالية في مختلف المؤسسات، ينتهي التقديم لها خلال شهر مارس الجاري 2023، موضحة كافة التفاصيل الخاصة بشروط التقديم والأوراق المطلوبة، فضلاً عن كيفية التقديم نفسها.

وظيفة قيادية بالهيئة المصرية العامة للكتاب

وتشمل الوظائف التي ينتهي التقديم لها في شهر مارس الجاري، وظيفة قيادية من الهيئة المصرية العامة للكتاب التابع لوزارة الثقافة، وبحسب موقع بوابة الوظائف الحكومية، تتمثل المستندات المطلوبة للتقديم في بيان حالة وظيفية معتمدة ومقترح التطوير للوظيفة المتقدم لها وبيان أبرز الإنجازات وأوجه التقدير في هذا المجال، وشهادات الحاسب الألى واللغات، أصل وعدد 6 نسخ، فضلاً عن 6 صور شخصية حديثة مقاس «4*6»، ويتم عمل نسخة من الملف الاصل على «CD» مرفق، والتي ينتهي تقديمها يوم 30/3/2023

وظيفة بجامعة عين شمس

أيضاً تشمل الوظائف، وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، والمستندات المطلوبة للتقدم بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به: «الاسم – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمي – والمؤهلات الاضافية – تقارير كفاية الاداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات – الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ونوعها ومكانه»، أما عن شروط المؤهل فهو دراسي عالي يتوافق مع نوع وطبيعة العمل والتي ينتهي تقديمها يوم 27/3/2023.

وظيفة بمصلحة الطب الشرعي

وتشمل الوظائف، وظيفة مدير عام الشئون الفنية بمصلحة الطب الشرعي أما عن المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة فهي كالتالي:

1. بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به التأهيل العلمي - والمؤهلات العلمية الحاصل عليها - الجزاءات – العلاوات التشجيعية – المجموعة النوعية- تقارير كفاية عن اخر سنتين بمرتبة كفء على الأقل- الخبرة النوعية الزمنية والوظائف الإشرافية التي يشغلها المتقدم والدورات التدريبية ومدتها ونوعها ومكانها.

2. الخطط والبرامج التي يقرها المتقدم لتطوير العمل في مجال الوظيفة المتقدم لشغلها وذلك لتحسين أدائها ورفع كفاءتها.

3. بيان عن أبرز انجازات المتقدم ومساهمته في الوحدة مدعما بالمستندات الدالة على ذلك.

4. شهادة حسن سير وسلوك.

5. صورة بطاقة الرقم القومي سارية (وجه وظهر).

6. صحيفة حالة جنائية (للعاملين من خارج الجهاز الاداري للدولة).

والتي ينتهي تقديمها يوم27/3/2023

وظيفة بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية

أما عن الوظيفة التالية التي تم الإعلان عنها فهي مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية ولشغل الوظيفة يجب تقديم كافة المستندات المطلوبة وهي كالآتى:

ـ بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من الجهة التابع لها - بها التأهيل العلمي -المؤهلات الإضافية – الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الاشرافية التي مارسها – تقارير الكفاية – الدورات التدريبة ومدتها ونوعها ومكانها – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات ان وجدت – شهادة قانونية معتمدة ومختومة وأي بيانات أخرى.

ـ بيان بأبرز إنجازاته واسهامات المتقدم لها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك، ومقترح وافى لتطوير الوحدة او أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته ويراعى في المقترح التطويري ان يتضمن أهدافا محددة زمنية وقابلة للقياس والتطبيق ومشتمله على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة تقدم الطلبات باليد خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية، ويشترط مؤهل تربوي عال او مؤهل عال مناسب، والتي ينتهي تقديمها يوم 22/3/2023.

وظائف بوزارة المالية

ومن ضمن الوظائف التي تقدمها البوابة وظائف بالمستويات الوظيفية، مدير عام بوزارة المالية وللالتحاق بالوظيفة يجب تقديم المستندات التالية:

– بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة يجب تقديم شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عالية معتمدة ومختومة.

– المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة.

- مقترح وافي لتطوير الوظيفة «نسخة ورقية»، على أن يرفق نسخة من المقترح التطويري على أسطوانة مدمجة CD، وتتكون المستندات المقدمة من عدد 7 ملفات أصل و6 صور مدون على كل ملف «اسم المتقدم / جهة العمل / رقم التليفون»، وأن يرفق بها 7 صور شخصية وعدد 7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية، وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للسادة المتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة، وينتهي تقديمها يوم16/3/2023

وظيفة بمديرية الطرق والنقل بالقاهرة

ومن الوظائف الأخرى التي تقدمها البوابة وظيفة مدير عام الادارة العامة للطرق بمديرية الطرق والنقل بالقاهرة وللتقديم الاطلاع على المستندات والشروط المطلوبة كالآتي:

- أصل + 2 نسخة من بيـان الحالة الوظيفية، الانجازات، مقترحات التطويـر للوظيفـة المتقدم لها طبقًا لما ورد بالقرار رقم 95 لسنة 2017 على D. C، القـدرات العلميـة والعملية له، المعرفة بعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، عدد (6) صور شخصية

- مؤهل عالي تخصصي «بكالوريوس هندسة أو ما يعادله» وينتهي التقديم يوم 15/3/2023.

ولمعرفة المزيد عن المعلومات والتفاصيل الخاصة بكل وظيفة، يمكن الدخول على رابط بوابة الوظائف الحكومية من هذا الرابط.