صرف مكافآت امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بقنا 6 أبريل

أعلن أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، موعد صرف مكافآت المشاركين في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي المنقضي، مؤكدا أنه تم دفع المبالغ المالية الواردة من الوزارة على أن يتم الصرف يوم الخميس المقبل 6 أبريل الجاري.

وأوضح مدير عام الإدارة أن الوحدة الحسابية بالإدارة تسلمت منذ أيام قليلة المبالغ المالية الواردة من وزارة التربية والتعليم، والمخصصة لصرف المستحقات المالية للمعلمين والعاملين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة، والدبلومات الفنية عن العام الماضي، وجرى دفعها على الفور.

دفع المرتبات بالمنظومة الجديدة

وأضاف «الدردير»، أن المبالغ المالية الواردة من الوزارة، جرى دفعها تمهيدا لصرفها في أقرب استحقاق مالي وهو ما حدث بالفعل، مشيرا إلى أن الإدارة التعليمية بنجع حمادي لا تتقاعس ولن تدخر جهدا في صرف المستحقات المالية لجموع المعلمين والعاملين بالإدارة تحت أي بند، مراعاة للظروف الراهنة، كما أنه ليس من مصلحة قيادات الإدارة التعليمية بنجع حمادي تعطيل عمليات صرف المخصصات المالية ، مؤكدا أن أي تأخير في عمليات الصرف للمخصصات المالية للمعلمين والعاملين حتما سيكون خارجا عن الإرادة، مناشدا المعلمين بعدم الانسياق وراء الشائعات التي يرددها البعض لأهداف ومآرب ضيقة.

زيادة مرتبات المعلمين

وطمأن المدير العام، جموع المعلمين والعاملين بالإدارة، بشأن الزيادة والنقصان في المرتبات، مؤكدا على أن المختصين عن منظومة المرتبات الجديدة «البيرول» هم المعنيين بضبط هذه المسألة، مؤكدا على صرف الزيادات المالية المقررة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواعيدها علي مرتبات شهر أبريل.