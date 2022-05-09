مكافأة الامتحانات للمعلمين 2022.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة لزيادة مكافأة الامتحانات للمعلمين 2022 للمشاركين في امتحانات النقل وامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) الفصل الدراسي الثاني 2022 الدور الأول.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال خطاب مرسل للمديريات التعليمية، بأنه سيتم صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين 2022 بالزيادة، فور الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الأول لصفوف النقل.

بالأرقام.. تفاصيل زيادة مكافأة الامتحانات للمعلمين 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل زيادة مكافأة الامتحانات للمعلمين 2022 بعد قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بزيادة مكافأة المشاركين في امتحانات النقل والشهادة الإعدادية وهي كالتالي:

- زيادة المكافأة لرؤساء ووكلاء والمساعدين وخدمات المعاونة بلجان الإدارة والمراقبة بواقع 75 يوما للفصل الدراسي الأول.

- زيادة المكافأة للمشاركين في لجان الإدارة والمراقبة بواقع 100 يوما عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

- زيادة المكافأة للمشاركين في لجان الإدارة والمراقبة بواقع 75 يوما عن امتحانات الدور الثاني.

- زيادة المكافأة لمراجعة كراسات إجابة الطلاب المتضررين من نتائجهم لامتحانات الشهادة الإعدادية لتصبح 25 جنيها للمادة بدلا من 20 جنيها.

زيادة مكافأة الامتحانات بواقع 5% من الراتب الأساسي للعاملين

- زيادة المكافأة بواقع 5% من الراتب الأساسي للعاملين بمركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة يتمّ الصرف باليوم من داخل ميزانية الإدارة.

- زيادة قيمة التقدير لتصبح (جنيهان عن كل ورقة إجابة وبحد أقصى 24 ورقة، ويجوز العمل فترتين صباحية ومسائية في اليوم الواحد).

- زيادة مكافأة الامتحانات لواضعي أسئلة كل مادة لـ50 جنيهًا .

- زيادة مكافأة الامتحانات عن كل نموذج إجابة لـ30 جنيهًا .

- زيادة مكافأة الامتحانات لترجمة كل ورقة أسئلة لـ60 جنيهًا.

- زيادة المكافأة 40 جنيهًا نظير مكافأة أسئلة ونموذج إجابة.