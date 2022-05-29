تعرف على موعد صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين 2022 بالزيادة

موعد صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين 2022، من أكثر الكلمات بحثاً على محرك البحث جوجل، وخاصة مع نهاية امتحانات النقل الفصل الدراسي الثاني 2022 الدور الأول بجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، وقرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بزيادة مكافأة امتحانات المعلمين 2022 المشاركين في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «لجان السير ومقدري الدرجات وأعضاء الهيئة الفنية الخاصة بوضع الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة».

موعد صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين 2022.. خلال ساعات

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين 2022، وامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك عقب انتهاء جميع الامتحانات الخاصة بصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وفقاً للمادة 4 من القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2005، الخاص بمكافأة امتحانات النقل والشهادة الإعدادية.

وشددت وزارة التربية والتعليم في خطاب مرسل للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، بالانتهاء من تجهيز وإعداد مكافأة الامتحانات الخاصة بالنقل للعاملين بجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وسيتم صرفها للمعلمين خلال الساعات القليلة المقبلة.

صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين من موازنة العام المالي 2022/2021

وطالبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية، ضرورة صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين 2022 من موازنة العام المالي 2021/2022، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدرسي الثاني الدور الأول مباشرة.

يذكر أن هناك نحو 830 ألفًا و753 طالبا وطالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية 2022، منذ السبت الماضي.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي 3080 لجنة امتحانية.