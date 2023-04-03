سعر برميل البترول يرتفع 5 دولارات بسبب خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار البترول العالمية خلال تعاملات اليوم الاثنين بشكل كبير ومفاجئ بأكثر من 5 دولارات، مسجلة أكبر زيادة يومية منذ عام، وذلك بعد أن تسبب إعلان تحالف أوبك+ المفاجئ بخفض الإنتاج بقدر أكبر في إرباك الأسواق.

بحسب تقارير البورصات العالمية ارتفع سعر خام برنت بحوالي 5.31 دولار بنسبة 6.7% إلى 85.20 دولار للبرميل، بعد أن لامس أعلى مستوى في شهر عند 86.44 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع أيضا خام غرب تكساس الأمريكي 5.10 دولار بنسبة 6.7% إلى 80.77 دولار للبرميل، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ أواخر يناير الماضي.

وتسببت قرارات لتحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا هزة في الأسواق بإعلانه يوم الأحد عن خفض أكبر للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا.

وكان من المتوقع أن يُبقي تحالف أوبك+ على قراره السابق بخفض الإنتاج مليوني برميل يوميا حتى ديسمبر في اجتماعه الشهري يوم الاثنين.

وتسبب الإعلان الجديد الذي أثاره تحالف أوبك + في رفع إجمالي تخفيضات أوبك+ للإنتاج إلى 3.66 مليون برميل يوميا، وفقا لوكالة رويترز، بما يعادل 3.7% من الطلب العالمي.

ونتيجة لقرارات أوبك+ أعلن بنك جولدمان ساكس عن خفض توقعاته لإنتاج أوبك+ بنهاية 2023 بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا ورفع توقعاته لسعر خام برنت إلى 95 دولارا للبرميل في 2023 و100 دولار في 2024.