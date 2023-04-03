قناة الحياة تعرض صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر كتب: محمد أسامة رمضان 07:44 م | الإثنين 03 أبريل 2023 صلاة التراويح - تعبيرية تقدم «الوطن» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح نقلا عن قناة «الحياة» من مسجد الإمام الحسين. اقرأ المزيد: مواعيد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023 موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل جميلة على قناة الحياة اليوم موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليوم.. أين مسروقات المتحف؟ موعد إعادة مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة الحياة قناة الحياة صلاه التراويح بقلم محمد أسامة رمضان