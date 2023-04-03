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قناة الحياة تعرض صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر

كتب:

محمد أسامة رمضان
07:44 م | الإثنين 03 أبريل 2023
صلاة التراويح - تعبيرية

صلاة التراويح - تعبيرية

تقدم «الوطن» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح نقلا عن قناة «الحياة» من مسجد الإمام الحسين.

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