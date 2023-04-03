موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل جميلة على قناة الحياة اليوم

ينتظر المشاهدون عرض الحلقة 12 من مسلسل جميلة على قناة الحياة، الذي ينافس في الماراثون الرمضاني هذا العام، وترصد «الوطن» في السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل جميلة في رمضان 2023 على قناة الحياة.

مواعيد عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة في رمضان 2023

يُعرض مسلسل جميلة على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة 1:15 صباحًا، كما يُعاد في تمام الساعة 7 صباحًا، كما يُعرض المسلسل على منصة watch it الإلكترونية.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

وتتصاعد الأحداث خلال الحلقة 12 مسلسل جميلة والتفاصيل المتعلقة بالأزمات التي تلاحق جميلة وأسرتها، التي تزايدت مع وفاة والدها وتركه وصية وعقود موثقة بشأن نقل كل ممتلكاته باسمها فقط، وحرمان والدتها وشقيقها وشقيقتها من الميراث.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة يشارك به عدد كبير من الفنانين، من بينهم سوسن بدر، وعبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، والمسلسل من نوعية الأعمال الفنية الاجتماعية التي تناقش مشاكل الميراث.