ى تسجل 31 درجة بـ«الوجه البحري»

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، إذ تشهد البلاد ظواهر جوية على مدار اليوم، تتمثل في تكون الغيوم ونشاط الرياح المحملة بالأتربة، مع طقس معتدل الحرارة نهارا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وتشهد حالة الطقس غدا في القاهرة الكبرى نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، مع طقس مشمس، وتسجل العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، وسرعة الرياح 36 كيلومترا في الساعة.

وتشهد محافظات الوجه البحري نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة أيضا، وتبلغ سرعتها 34 كيلومترا في الساعة، وتسجل العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة، مع طقس معتدل الحرارة نهارا بارد ليلا.

نشاط الرياح في طقس المحافظات غدا

وتزداد سرعة الرياح في محافظات السواحل الشمالية الغربية، إذ تبلغ سرعتها 38 كيلومترا في الساعة، مع تكون الغيوم الجزئية، وتسجل أقل درجة حرارة العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

أما طقس غد في محافظات السواحل الشمالية الغربية، فتشهد أيضا نشاط الرياح التي سجلت سرعتها 36 كيلومترا في الساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، وتسجل العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة مع طقس غائم جزئيا.

كما تشهد محافظات شمال الصعيد نشاط الرياح أيضا، إذ سجلت سرعتها 36 كيلومترا في الساعة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة التي بلغت 33 درجة للعظمى والصغرى 16 درجة.