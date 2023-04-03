أستراليا توقع عقدا مع أوكرانيا لتزويدها بأسلحة بقيمة 80 مليون دولار

أعلنت شركة إلكترو أوبتك سيستمز الأسترالية، أنها حصلت على عقد مشروط لتزويد أوكرانيا بأنظمة الأسلحة عن بعد بقيمة تصل إلى 80 مليون دولار أمريكي.

توريد أسلحة إلى أوكرانيا

وأفاد بيان صادر عن الشركة الأسترالية - وفق ما نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية اليوم، بأن الشركة وقعت على عقد مع شركة سبتس تكنو إكسبورت، وهي شركة تجارة خارجية أوكرانية مملوكة للدولة لتوريد ما يصل إلى مائة من أنظمة الأسلحة عن بعد الثقيلة إلى أوكراني، بما في ذلك قطع الغيار والخدمات ذات الصلة، وينص العقد على التوريد خلال عامي 2023 و 2024.

وأشار البيان إلى أنه "تم تصميم أنظمة الأسلحة عن بعد لتوفير دقة وموثوقية أكبر من أي نظام منافس آخر ويمكن دمجها في العديد من المركبات والمنصات".