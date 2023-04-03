«أسوشيتد برس»: الغرب قد يرفض إمداد أوكرانيا بالمزيد من المساعدات

ذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن الغرب قد يرفض مساعدة كييف وإمدادها بالمزيد من المساعدات، في حالت فشلت القوات الأوكرانية في تحقيق نجاح بالأسلحة الغربية الموجودة لديها.

نقطة تحول في مستقبل الصراع الأوكراني

وأفادت «أسوشيتد بريس»، بأنَّ هناك نقطة تحول في مستقبل الصراع الأوكراني، ففي حالت فشل قوات كييف إحراز تقدم ملحوظ بالأسلحة الغربية الموجودة لديها، قد يمنع الحلفاء تزويدها بالمعدات الأغلى ثمناً.

وبحسب التقرير، فإن أوكرانيا بحاجه لشن سلسلة من الهجمات المضادة خلال الأشهر المقبلة، وذلك لمحاولة تحقيق هدف مزدوج يتمثل في إقناع روسيا بتقديم تنازلات في عمليات التفاوض أو إنشاء حقائق عسكرية مواتية حتي تقنع الغرب باستمرار المساعدات العسكرية إلي كييف.

احتمالية توقف الغرب عن دعم نظام كييف بشكل مفاجئ

وذكر محللون الغربيون، أنَّ الغرب وعلي رأسهم الولايات المتحدة يدعمون أوكرانيا لأسباب سياسية، لذلك سيزودون نظام كييف بالأسلحة في ظل أي سيناريو، وأن هناك احتمالية توقف الغرب عن دعم نظام كييف بشكل مفاجئ وذلك بالرغم من الإخفاقات العسكرية الكبيرة للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، كما أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مستفيدة باستمرار الصراع الأوكراني، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة في أمريكا.

وعلي جانب آخر، قال الخبير العسكري، إيفان كونوفالوف، إنَّ الغرب لن يوقف مساندة أوكرانية في حال فشل الهجوم المضاد، حيث أنهم استثمروا نحو 150 مليار دولار منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، والغربيون لا يريدون خسارة أوكرانيا لكن مستعدون للتفاوض إذا ما ظهرت الحاجة لوقف القتال.