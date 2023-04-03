ريهام عبد الحكيم: تقديم التترات في حفل فكرة عظيمة

أحيت ليلة أمس المطربة ريهام عبد الحكيم، سهرة غنائية ضمن سهرات دار الأوبرا المصرية، وحملت عنوان تترات مسلسلات زمان.

وقالت ريهام عبد الحكيم، إن فكرة إعادة تترات مسلسلات رمضان القديمة، وتقديمها في حفل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، شيء عظيم للغاية لأن كل منا له ذكرى مع مسلسل بعينه، وكل المسلسلات القديمة كانت مرتبطة بأذهان الجمهور بدرجة كبيرة.

وعن الأغاني التي قدمتها، قالت ريهام لـ«الوطن»: «أديت 3 أغنيات وهي تتر فريسكا ومرتبطة به للغاية لأنه كان في بداياتي، وتتر مسلسل خاتم سليمان، وذلك عرفني بالجمهور للغاية».

وتابعت: «الأغنية الثالثة من مسلسل راجعين يا هوى، وهو أجدد أغاني المسلسلات والقريبة من قلبي للغاية والمسلسل من بطولة خالد النبوي».

أما عن غناء محمد الحلو في الحفل، فقالت: «حابة أقوله حمدا لله على السلامة وتفضل طول الوقت مالي حياتنا بالغنا ومعانا في المسارح وسعيدة أني بغني في حفلة فيها الأستاذ الكبير محمد الحلو».

أبرز أغنيات التترات

يذكر أن مساء أمس، قدم في الفرقة عدد كبير من أغاني وموسيقى المسلسلات، ومن بينها أهل كايرو، زيزينيا، مين اللي ميحبش فاطمة، لن أعيش في جلباب أبي، فريسكا، الوسية، ليالي الحلمية، محمد رسول الله، أبو العلا البشري، العار، إمام الدعاء، أهل كايرو، أرابيسك.

سهرات الأوبرا في رمضان

ومن المقرر أن تستضيف دار الأوبرا المصرية عددا من السهرات الرمضانية؛ ومن بينها علي الحجار ومدحت صالح ودينا الوديدي ومسار إجباري وغيرها من الحفلات.