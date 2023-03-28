ريهام عبدالغفور لـ«أنا والقناع»: «كنت حابه أدخل الوسط الفني بعيدا عن والدي»

قالت الفنانة ريهام عبدالغفور، إنها كانت ترغب في دخول الوسط الفني بعيدا عن والدها: «لأني مكنتش حابة أسمع إني دخلت المجال عشان أبويا، ولو شفت شخص بيدعم ابنه هبقى متفهمة».

ريهام عبدالغفور: عايزة أبويا يكون فخور بيا

وأضافت «عبدالغفور»، خلال استضافتها ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع عبر شاشة «الحياة»، تقديمه الإعلامية منى عبدالوهاب: «محدش هيقدر يفرض حد لو مستواه ليس جيدا، وزمان كنت حساسة وكنت ممكن أعيط شهرين عشان كلمة تتقال، وببقى عايزة أبويا يكون فخور بيا وميسمعش إني مثلت لمجرد اسمه بس».

وأشارت إلى أن معظم الفنانين من جيلها وأبناء فنانين أثبتوا أنهم يمتلكون موهبة كبيرة ولم يدخلوا المجال لمجرد أنهم أبناء فنانين، وأشهرهم محمد عادل أمام وأحمد صلاح السعدني ودنيا وإيمي سمير غانم.

ريهام عبدالغفور: ترك أثر جيد لدى الجميع يسعدني

وأوضحت أن ترك أثر جيد لدى الجميع أكثر شيء يسعدها، مشيرة إلى أن وجودها له تأثير على الجميع، وذلك يخلق حالة نفسية جيدة لي، قائلة: «لو اخترت ألبس قناع شخص تاني هلبس قناع أبويا لأن أبويا عنده من الصفاء النفسي بشكل كبير، وبحاول أبقى زيه وهو يمتلك هدوء نفسي».