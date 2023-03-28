ريهام عبدالغفور لـ«أنا والقناع»: أنا مريضة بالقلق والإحساس بالذنب ولوم النفس

أكدت الفنانة ريهام عبدالغفور، أنها مريضة بالقلق والإحساس بالذنب ولوم النفس، وهو جزء من شخصيتها: «حتى أنه لدي قلق بطريقة مزعجة وأحاول التقليل من هذا الإحساس، حتى لا أنقل التوتر للآخرين».

«عبدالغفور»: تعلمت من خبرة والدتي الشخصية

وقالت «عبدالغفور»، خلال استضافتها ببرنامج «أنا والقناع»، عبر شاشة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أن والدتها كانت شخصية قلقة في المطلق، مؤكدة أن خبرتها الشخصية هي من علمتها وكانت دافعا لها.

علاقة ريهام عبدالغفور بوالدتها

وتابعت أن والدتها كانت حاسمة وصارمة أكثر وكنت تخاف منها، ووالدها كان أسهل في التعامل: «زمان كنت أعطي الثقة للناس وكنت أصاب بصدمات عديدة ولكن خلال الفترة الأخيرة تتعامل بحرص، وأعطي مساحة تفهم وأعذار لدى الناس».