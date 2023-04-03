3.4 مليار جنيه حصيلة الضرائب والرسوم بجمارك السخنة خلال مارس الماضي

أعلنت الإدارة العامة لجمارك السخنة، برئاسة حسام جاد المولى، مدير عام الإدارة، تحت إشراف رشاد أمين، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، أنها أفرجت خلال شهر مارس الماضي عن مشمول 7239 شهادة جمركية وارد نهائي بإجمالي 18097 حاوية.

الإفراج عن مستلزمات إنتاج المصانع

وأشار بيان صادر عن الإدارة العامة لجمارك السخنة، أن أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع «مكونات تكييف - ثلاجات - مراوح - أقمشة - خيوط»، وقطع غيار سيارات وإكسسوارات للهواتف المحمولة وإكسسوارت حريمي ولعب الأطفال.

وأوضح بيان الإدارة العامة لجمارك السخنة، أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة خلال شهر فبراير الماضي بلغت 903 ملايين و300 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والأرباح التجارية والصناعية والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي 2 مليار و507 ملايين و178 ألف جنيه.

وبلغ عدد الشهادات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من خلال جمارك السخنة في شهر مارس الماضي، 1194 شهادة صادر بعدد حاويات 17742، بقيمة إجمالية 5 مليارات و965 مليونا و989 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 6 ملايين و669 ألف جنيه، وكانت أغلب الأصناف المصدرة عبارة عن «دريس برسيم - رخام - رمال - فوسفات - فايبر جلاس».

إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة

وذكر بيان الإدارة أنه بذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر مارس 2023، حوالي 3 مليارات و410 ملايين و478 ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار حرص مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الشحات غتوري على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي والإسهام في تلبية احتياجات ومستلزمات الإنتاج للصناعة المحلية والإسهام في استقرار الأسعار من أجل التيسير على المواطنين.