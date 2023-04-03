حنان مطاوع لـ«أنا والقناع»: «مش ممكن أعمل دور منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز»

قالت الفنان حنان مطاوع، إنه لا يمكن أن تقوم بدور الفنانة منى زكي في فيلم «أصحاب ولا أعز».

حنا مطاوع: بحب منى زكي

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «أنا والقناع» الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب على شاشة «الحياة»: «أنا بحب منى زكي قوي، على المستوى الفني والإنساني، وهي مبدعة جدا، لكن الدنيا اختيارات، ومش معنى إنها عملت الدور إني أقيمها ودا قرارها وقناعتها».

برنامج أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكوميديانة شيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.