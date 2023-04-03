وزيرة الثقافة: نتطلع لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات مع الصين

شاركت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور هو هيبينغ، وزير الثقافة والسياحة بجمهوريةِ الصين الشعبية، بفعاليات الصالون الثقافي «الحوار بين الفنانين الصينيين والعرب»، الذي عُقد بمقر المجلس الأعلى للثقافة، بحضور السفير لياو ليتشيانج، سفير الصين في القاهرة، وأعضاء الوفد الحكومي الصيني للثقافة، ونخبة من كبار الفنانين الصينيين والعرب وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: «إننا في وزارة الثقافة المصرية نتطلعُ إلى مزيد من التعاون في كافة المجالات الثقافية مع الصين»، مؤكدة أن المستقبل سيشهد تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية المتبادلة، وكذلك التنسيق وتبادل الخبرات والزيارات؛ الأمر الذي من شأنه تعزيز العلاقات الثقافية الراسخة بين بلدينا، وبما يليق بالحضارتين العريقتين «المصرية والصينية».

ووجهت الشكر لوزير الثقافة الصيني والوفد المرافق له، وعبرت عن سعادتها بالمداخلات القيمة التي قدمها ممثلو الفنانين من مصر والصين ومن الدول العربية الشقيقة المُشاركة بالمعرض.

ومن جانبه، قال وزير الثقافة والسياحة الصيني هو هيبينج: «تضرب الصداقة بين الصين والدول العربية بجذورها في أعماق التاريخ، والتي تتجدد على مر الزمان»، مشيرا إلى أن التبادل والتعاون الصيني العربي في مجالي الثقافة والسياحة حقق إنجازات مثمرة، إذ جرى إقامة مهرجان الفنون العربية والرحلة الإبداعية للفنانين المشاهير العرب في الصين، تحت عنوان «التقاء الفنانين في طريق الحرير» وغيرهما من منصات التبادل والتعاون الإنساني والثقافي الرفيعة المستوى، خلال أكثر من عشر سنوات ماضية، شارك عدد هائل من الفنانين العرب بنشاط في الرحلة الإبداعية «التقاء الفنانين في طريق الحرير»، مدمجين ما رأوه وسمعوه وفكروا به خلال بقائهم في الصين في إبداعهم الفني، إكمالاً لعدد كبير من الأعمال الرائعة التي تندمج فيها خصائص الفنون الصينية والعربية.

وأضاف: «بعد عودة عدد كبير من الفنانين إلى بلدهم، قاموا بتقاسم تجاربهم الإبداعية، ورواية القصص الصينية، ووصف الصين الجميلة والطيبة، يجمع المعرض الذي أُقيم اليوم 87 عملاً فنياً للفنانين الصينيين والعرب، ويشتمل على التصوير الصيني والرسم الزيتي والرسم على الخزف وغيرها من الأشكال الفنية المتنوعة، والذي يتسم بالمهارة الفريدة والألوان المتألقة، ليكون نافذة جميلة لاستكشاف الصين ووصفها والتعرف عليها، وأيضا وسيلة مهمة لفهم هوية الثقافات العربية الملونة».

وأشار إلى أنه خلال القمة الصينية العربية الأولى، اتفق الرئيس شي جينبينغ، وقادة الدول العربية على العمل المشترك على بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد، فقد أكد الرئيس شي جينبينغ أنه يتعين على الجانبين الصيني والعربي تعزيز التبادل الحضاري، وزيادة التفاهم والثقة المتبادلة، وتكريس قيم البشرية المشتركة المتمثلة في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية والاستفادة المتبادلة بين الحضارات في العصر الجديد، فتحرص وزارة الثقافة والسياحة الصينية على العمل مع الجانب العربي على تطبيق إنجازات قمة الصينية العربية الأولى بنشاط، وتنفيذ «الأعمال الثمانية المشتركة» عند العمق، والاستمرار في تعميق التبادل والتعاون في مجال الثقافة والسياحة، والمواصلة على تنظيم «التقاء الفنانين في طريق الحرير» وغيرها من الفعاليات النموذجية، وتقديم الدعم والمساعدة للفنانين الصينيين والعرب في إقامة الرحلات الإبداعية وعرض الأعمال وتدريب الأكفاء.

تربية زهور الصداقة الصينية العربية

وتمنى أن يواصل الفنانون الصينيون والعرب بذل الجهود وإظهار القدرات لتربية زهور الصداقة الصينية العربية وسقيها بفنونهم الراقية ومهارتهم الرائعة، وأن يكونوا رسلًا لتعزيز الصداقة الصينية والعربية وزيادة التفاهم بين شعبيهما، تسجيلًا لصفحة جديدة في التواصل والاستفادة المتبادلة بين الحضارتين الصينية العربية نحو العصر الجديد.

وفي كلمته، أكد الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، أن الصالون يأتي تكريسًا لعلاقاتِ تاريخية مُتميزة ربطت بين الصين والوطن العربي بصفةٍ عامة، والصين ومصر بصفةٍ خاصة في كافة المجالات، والتي كانت العلاقاتُ الثقافية دائما في طليعتها.

وعن المشاركاتُ الصينية، قال عزمي: «شاركت الصينُ في جميع دورات معرض القاهرة الدولي للكتاب، كما كان لها عدد من المشاركات في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان القلعة للموسيقى وغيرها، ودائما ما كان الحضور الصينى فى المِهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية المصرية موضع ترحيب وحفاوة من المصريين، الذين ينظرون إلى الصين کدولة صديقة ذات تاریخ عريق».

نشر ثقافة طريق الحرير

وشدد عزمي على أن مصر تُثمن ما تقوم به الصين من جهود لنشر ثقافة طريق الحرير، في إطار إحياء هذا الطريق التاريخى الذى كان يربط بين الشمال والجنوب، كما ربط بين الحضارتين الصينية والمصرية، وإذا كانت احتفالية اليوم تستلهمُ روح طريقِ الحرير، فإنها تُكرس لثقافة تسعى إلى تحقيقِ التواصلِ الإنساني بين الشعوب. واختتم كلمته بالتطلع إلى العمل معًا نحو فتح باب الحوار بشأن هذه الخطوط التاريخية للتواصل، لبلورةِ فهمِ أعمق للتنوع الذي تتسم به الثقافات والشعوب على امتداد هذه الطُرق والعلاقات القائمة بينها.