وزير الثقافة والسياحة الصيني يزور منطقة أهرامات الجيزة

قالت وزارة السياحة والآثار، إن منطقة أهرامات الجيزة استقبلت، اليوم، وزير الثقافة والسياحة الصيني والوفد المرافق له، وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، الذي اصطحبهم في جولة داخل المنطقة الأثرية.

الوفد الصيني يزور الهرم الأكبر

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أن جولة الوزير الصيني شملت زيارة الهرم الأكبر من الخارج والداخل؛ إذ زاروا الممر الأول به، واستمعوا إلى شرح مفصل عن تاريخه وطريقة بنائه، والاكتشافات الأثرية الجديدة بالمنطقة.

ولفتت الوزارة إلى أن الوفد الصيني توجه إلى منطقة البانوراما حيث التقطوا الصور التذكارية، واختتمت الجولة بزيارة منطقة تمثال أبو الهول حيث استمع الوزير الصيني والوفد إلى شرح عن تاريخ التمثال وطريقة نحته، بالإضافة إلى معبدي أبو الهول والوادي.

الوزير الصيني يعرب عن إعجابه بالمنطقة الأثرية

وأعرب الوزير الصيني عن سعادته وإعجابه بالمنطقة الأثرية، وانبهاره بعظمة الحضارة المصرية العريقة.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الثقافة والسياحة الصيني قام أمس بزيارة عدد من المواقع الأثرية بمحافظة الأقصر، وذلك على هامش زيارته الرسمية لمصر، إذ زار معابد الكرنك والأقصر ووادي الملوك والملكات ومعبد الدير البحري لحتشبسوت وتمثالي ممنون.