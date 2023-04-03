محمد هنيدي: نعمل على تقديم «رمضان مبروك» في مسرحية جديدة

كشف النجم محمد هنيدي في لقاء عبر برنامج «يا تقر يا تفر» على «راديو النيل» أنه سيتم الإعلان عن مسرحية رائعة لشخصية «رمضان مبروك أبو العلمين حمودة»، وهي حاليًا في مرحلة الكتابة والتأليف.

وأضاف هنيدي أن السنوات التي تلت فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» هي الأجمل في حياته.

وقال عبر البرنامج الذي تقدمه المذيعة «لينا صالح» إنه يجيد لعب كرة القدم كما أنه محظوظ بهذه الرياضة، كما أنه يخاف من القطط الصغيرة خاصة حديثة الولادة.

فصل محمد هنيدي من كلية الحقوق

وأشار الفنان محمد هنيدي إلى أنه تم فصله من كلية حقوق جامعة القاهرة، بعد دراسة استمرت لعامين.

آخر أعمال فيلم نبيل الجميل

يذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» بطولة كل من نور، مادلين طبر، محمود حافظ، رحمة أحمد، محمد رضوان.

كما ينتظر هنيدي أيضا عرض فيلم «الجواهرجي» مع منى زكي، ويتبقى في تصوير الفيلم أكثر من يوم، والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي.