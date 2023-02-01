أفلام لـ محمد هنيدي تواجه مصيرا مجهولا.. تعرف عليها

يُعتبر الفنان محمد هنيدي، واحدًا من أبرز نجوم الكوميديا على الساحة المصرية والعربية، والذي صار يتصدر نجوم الشباك منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي، حيث نجح في الاحتفاظ بجماهيريته طوال هذه السنوات، من خلال تقديم جرعة كوميدية من وقتٍ لآخر، تندرج تحت عنوان «سينما العائلات».

ويعيش محمد هنيدي، الذي يحتفل بعيد ميلاده، اليوم الأربعاء، حالة من النشاط الفني لا سيما على مستوى السينما، إذ يُحضر لأكثر من عملٍ جديد، منهما فيلم سيُجرى تصويره في المملكة العربية السعودية، حسبما أعلن مؤخرًا، إلا أن هناك أفلامًا له تواجه مصيرًا مجهولاً، ولم يُحدد موعد تقديمها للجمهور.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، أبرز هذه الأفلام التي تواجه مصيرًا مجهولًا، وهي كالتالي:-

- «كينج سايز»

قبل نحو 4 أعوام، أعلن محمد هنيدي عن دخوله مشروع جديد يحمل اسم «كينج سايز» مستوحاة أحداثه من قصة «عقلة الإصبع»، وطرح البرومو الدعائي للعمل عام 2019، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق وقتها بقوله: «توكلنا علي الله.. الإعلان الأول لفيلم كينج سايز.. عن عقلة الإصبع.. يلا قولولي رأيكوا وشير في كل مكان يا حبيبي».

ورغم مرور 4 سنوات، إلا أن الفيلم يواجه مصيرًا مجهولًا حتى الآن، وهو ما كشفه محمد هنيدي في تعليق عبر صفحته قبل فترة، حيث أوضح أنّ «المنتج وليد صبرى قرر يأجله للأسف مع إنه حبيبى؛ لأنه لقى إن أعمال الجرافيك فى تقليل طولى هتتكلف فلوس كتير جدًا، خصوصًا مع طولى الهائل، وإن مشكلة الطول هتحمل الفيلم تكاليف خرافية، فقررنا إننا نؤجله شوية، يا أنا أقصر، يا الناس تطول، أو ييجي شتا برد شوية، فأكش ونصور الفيلم على طول».

- الجواهرجي

قبل عامين، انطلقت التحضيرات الخاصة بفيلم «الجواهرجي» الذي يجمعه بالفنانة منى زكي، بعد سنوات طويلة من الغياب، ورغم تصوير عدد كبير من المشاهد، إلا أنه لم يُجرى الانتهاء منه حتى الآن، في حين دخوله وكل أبطال الفيلم، أعمال فنية أخرى، فضلًا عن وفاة الفنان أحمد حلاوة، قبل انتهاء تصوير مشاهده، الأمر الذي قد يُشكل أزمة بالنسبة للمخرج إسلام خيري.

وتدور أحداث فيلم الجواهرجي، في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته.

- صعيدي في الجامعة الأمريكية 2

سنوات طويلة، يتحدث فيها الفنان محمد هنيدي، عن نيته تقديم الجزء الثاني من فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، إلا أنه أكد مؤخرًا أن الكاتب الدكتور مدحت العدل أوشك على الانتهاء من السيناريو، مشيرًا إلى أنه كتب عملا جيدا سينال إعجاب الجمهور.

ورغم تلك التصريحات، قال الفنان طارق لطفي أحد أبطال فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية، في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنه ليس لديه علم بشأن ذلك الأمر، مؤكداً أنه من الصعب جمع كل هؤلاء النجوم في عمل فني واحد.

كما أن المخرج سعيد حامد، أكد في تصريحات له، إن الشركة المنتجة لم تتواصل معه بخصوص الجزء الثاني، إذ أن التحضيرات لم تبدأ بعد.