حملة مكبرة على الأسواق والمخابز البلدية بمركز ديرمواس بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، خلال شهر رمضان المبارك، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.

ضبط سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر

من جانبه قاد عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس حملة تموينية مكبرة، على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع التموين والطب البيطري، وأسفرت الحملة عن تحرير 14 مخالفة، منها 6 محاضر لمحال تجارية بمدينة ديرمواس، تنوعت ما بين، سلع منتهية الصلاحية، وسلع مجهولة المصدر، وإدارة منشأة بدون ترخيص، و8 محاضر للمخابز البلدية المخالفة، تنوعت ما بين نقص وزن ومواصفات وعدم اعلان ونظافة وعدم إعطاء بون، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إعادة رصف منطقة منشية المصري بمغاغة

علي جانب أخر، تابع الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة، أعمال إعادة رصف منطقة منشية المصري بحي شمال المدينة، والذي تنفذه وحدة الرصف والإنشاءات وذلك تحت إشراف مديرية الطرق والكباري وهندسة مغاغة.

وأشار إلى أنه جاري استكمال خطة الرصف بمركز مغاغة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وذلك لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم في الانتقال، مؤكدا أن الوحدة المحلية تتابع أعمال تنفيذ التجميل ورفع كفاءة الطرق وفقا للجدول الزمني المعد لذلك مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المتبعة لرصف الطرق والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف باستخدام معدات الوحدة المحلية.