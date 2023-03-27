إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، في حادث تصادم دراجتين ناريتين، بطريق المنشية في قرية بدهل بمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين بسيارتي إسعاف إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

حادث تصادم دراجتين ناريتين في بني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين، بطريق المنشية في قرية بدهل بمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

اتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة.