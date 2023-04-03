مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين بزفتى

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة في الجسم، نتيجة حادث تصادم بين دراجتين ناريتين «موتوسيكلات»، بالقرب من مدخل زفتى بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى زفتى العام لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

إخطار بحادث تصادم

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة زفتى، من غرفة عمليات مرفق الإسعاف، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين «موتوسيكلين» بالقرب من مدخل زفتى، وأسفر عن إصابة ووفاة عدة أشخاص.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة، بينها حالات خطرة، وتم نقل الجثث إلى المشرحة، والمصابين إلى مستشفى زفتى العام لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، كما جرى رفع حالة الطوارئ.

رفع آثار الحادث

وتم الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.