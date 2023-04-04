يتساءل قطاع كبير من جمهور مسلسل ضرب نار، عن موعد إعادة المسلسل على فضائية ON، بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، بعد أن شهدت الحلقات الماضية، الكثير من الأحداث الشيقة، ذلك بالتزامن مع عرض المسلسل في شهر رمضان المبارك.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

من بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

من المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الثلاثاء في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، أحمد صادق، بدرية طلبة، إيمان السيد، هدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

أحداث مسلسل ضرب نار

دخلت مهرة التي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، غرفة العمليات من أجل إجراء عملية الإجهاض، في حالة من التوتر الشديد، وبعد دخولها لغرفة العمليات شعرت بالذُعر وبحالة من الخوف غير طبيعية، خاصة بعد أن علمت بأن الدكتور الذي سيجرى لها العملية شخص سيئ السمعة ويبيح أسرار المرضى، حتى هربت منه مسرعة خارج غرفة العمليات، رافضة إجراء عملية الإجهاض.