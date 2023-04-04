يبحث قطاع كبير من محبي الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الثلاثاء، بعدما شهدت الحلقات الماضية أحداثا متسارعة وشيقة، جذبت الكثير من المشاهدين.

موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الثلاثاء

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الثلاثاء في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

أحداث مسلسل ضرب نار

دخلت مهرة التي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز غرفة العمليات، من أجل إجراء عملية الإجهاض، في حالة من التوتر الشديد، وبعد دخولها لغرفة العمليات شعرت بالذُعر وبحالة من الخوف غير طبيعية، خاصة بعد أن علمت بأن الدكتور الذي سيجرى لها العملية شخص سيئ السمعة ويبيح أسرار المرضى، حتى هربت منه مسرعة خارج غرفة العمليات، رافضة إجراء عملية الإجهاض.