يبحث الكثير من جمهور مسلسل ضرب نار على موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل ضرب نار بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، بعد أن شهدت الحلقات الماضية، أحداثا متسارعة وانتهت بزواج «مهرة» و«جابر الكوماندا».

موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل ضرب نار

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن تعرض الحلقة 13 من مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

أحداث مسلسل ضرب نار

دخلت مهرة التي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز غرفة العمليات من أجل إجراء عملية الإجهاض، في حالة من التوتر الشديد، وبعد دخولها لغرفة العمليات شعرت بالذُعر وبحالة من الخوف غير طبيعية، خاصة بعد أن علمت بأن الدكتور الذي سيجرى لها العملية شخص سيئ السمعة ويبيح أسرار المرضى، حتى هربت منه مسرعة خارج غرفة العمليات، رافضة إجراء عملية الإجهاض.